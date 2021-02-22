ФОТО | Полиция ищет свидетелей ДТП

В понедельник в 10.45 в Тарту на улице Рийа (сразу же после железнодорожного виадука) произошло ДТП, в котором на стоявший в очереди автомобиль Nissan Leaf навалилась впереди стоявшая и начавшая движение легковая машина темного цвета.
Сам автор столкновения, по всей видимости, ничего не заметил и продолжил движение в направлении выезда из города.
Свидетелей случившегося или водителя темного автомобиля просят позвонить в полицию по телефонам 730 8814, 612 3000 или связаться по адресу электронной почты louna.ate@list.politsei.ee.
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