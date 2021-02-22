22.02.2021, 17:58

ФОТО | Полиция ищет свидетелей ДТП


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ФОТО | Полиция ищет свидетелей ДТП
PPA

В понедельник в 10.45 в Тарту на улице Рийа (сразу же после железнодорожного виадука) произошло ДТП, в котором на стоявший в очереди автомобиль Nissan Leaf навалилась впереди стоявшая и начавшая движение легковая машина темного цвета.

Сам автор столкновения, по всей видимости, ничего не заметил и продолжил движение в направлении выезда из города.

Свидетелей случившегося или водителя темного автомобиля просят позвонить в полицию по телефонам 730 8814, 612 3000 или связаться по адресу электронной почты louna.ate@list.politsei.ee.

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