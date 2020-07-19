ФОТО | Полиция ищет пропавшую в Ярвамаа пожилую женщину
Полиция просит помощи в поисках 72-летней Айра, которая пропала в субботу днем в волости Тюри в Ярвамаа.
Полиция просит помощи в поисках 72-летней Айра, которая пропала в субботу днем в волости Тюри в Ярвамаа.
В субботу вечером в полицию поступило сообщение, что в волости Тюри пропала 72-летняя женщина, которая утром поехала на велосипеде из деревни Поака в Пайде. На обратном пути она пропала вблизи Кирна.
В связи с состоянием здоровья Айра может не ориентироваться во времени и пространстве, без помощи она может попасть в беду.
Айра имеет худощавое телосложение и короткие седые волосы. На ней были надеты черно-коричневая футболка, темно-синие джинсы и серые кроссовки. У нее на шее может висеть маленькая сумочка. Айра передвигается на черно=желтом спортивном велосипеде.
Полиция просит связаться по номеру 112.
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