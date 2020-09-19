ФОТО | Полиция ищет пропавшую в волости Кадрина 35-летнюю девушку

Полиция просит помощи в поисках 35-летней Мооники, которая вышла из дома в деревне Кадапику волости Кадрина в неизвестном направлении и не вернулась.
Девушка уехала из дома в Кадапику вечером 18 сентября на черном Mercedes-Benz Vito Tourer (895 BNT) в сторону Вохнья. Мобильного телефона у нее с собой не было. О ее исчезновении сообщили в субботу утром ее родители.
Полиция тут же начал поиски и проверила возможные места нахождения Мооники в Ляэне-Вирумаа и Таллинне, но безрезультатно.
На девушке были надеты голубое с белым платье в пол и сверху темная куртка. У нее длинные светлые волосы.
Полиция просит всех, кто что либо знает, позвонить по номеру 112.
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