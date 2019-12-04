04.12.2019, 21:37
ФОТО: Полиция ищет пропавшую в Раквере женщину
Полиции поступило сообщение, что в среду в 17:30 из дома престарелых на улице Пикк в Раквере ушла 81-летняя Рийта. Полиция прочесывает улицы города и просит помощи у местных жителей.
Полиции поступило сообщение, что в среду в 17:30 из дома престарелых на улице Пикк в Раквере ушла 81-летняя Рийта. Полиция прочесывает улицы города и просит помощи у местных жителей.
Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, темные вьющиеся волосы. На ней были надеты куртка темного цвета, черный штаны и сапоги. Ее речь может бить сбивчивой и непонятной.
Полиция просит позвонить им по номеру 112.
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