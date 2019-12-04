ФОТО: Полиция ищет пропавшую в Раквере женщину

rus.delfi.ee EST 11

PPA

Полиции поступило сообщение, что в среду в 17:30 из дома престарелых на улице Пикк в Раквере ушла 81-летняя Рийта. Полиция прочесывает улицы города и просит помощи у местных жителей.