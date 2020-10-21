ФОТО | Полиция ищет пропавшую в Ласнамяэ 66-летнюю Ирину. Она может попасть в беду!
Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 66-летней Ирины, которая вчера днем в Ласнамяэ пошла гулять, но до сих пор не вернулась домой.
Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 66-летней Ирины, которая вчера днем в Ласнамяэ пошла гулять, но до сих пор не вернулась домой.
Вчера вечером около 19:30 Центр тревоги получил сообщение, что в Ласнамяэ пропала 66-летняя Ирина, которая днем около 13:00 пошла гулять в парк Кивила, но до сих пор не вернулась домой. Из-за состояния здоровья женщина без посторонней помощи может попасть в беду. Мобильного телефона у женщины при себе нет.
Полиция пообщалась с близкими Ирины, проверила различные места в Ласнамяэ, а также проверила больницы. Женщину до сих пор не удалось найти.
Рост Ирины — 162 см. Уходя из дома, она была одета в светло-зеленую куртку и серые штаны, на голове серая вязаная шапка. Женщина плохо ходит.
Если кто-нибудь видел Ирину или располагает информацией о ее местонахождении, просят сообщить об этом в полицию по номеру 112.
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