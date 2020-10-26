ФОТО | Полиция ищет пропавшую 15-летнюю девочку

Полиция просит помощи в поиске пропавшей в Пылва 15-летней Каролине, с которой родителям не удалось связаться в течение последних дней.
Последний раз семья смогла связаться с Каролине в субботу, 24 октября. После этого ее местоположение неизвестно. Скорее всего, несовершеннолетняя девочка находится в Тарту.
На ней надеты черная куртка с меховым воротником, черный джинсы и черная обувь. Ее рост составляет 179 см, у нее среднее телосложение и длинные светлые волосы.
Полиция просит всех, кто видел девочку или знает, где она может быть, позвонить по номеру 112.
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