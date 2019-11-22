ФОТО: Полиция ищет пропавших детей. Брат и сестра не пришли вечером домой
Полиция пытается выяснить местонахождение двух детей, которые ушли из дома в Тарту и так и не вернулись. Скорее всего, они до сих пор находятся в пределах города.
Полиция пытается выяснить местонахождение двух детей, которые ушли из дома в Тарту и так и не вернулись. Скорее всего, они до сих пор находятся в пределах города.
В ночь на пятницу полиция получила сообщение, что в Тарту на Сыпрузе пуйестеэ брат и сестра, 10-летний Хейро и 12-летняя Марийе-Элийзе, не вернулись домой в назначенное время.
Утром они не пришли в школу. У детей нет с собой телефонов. Скорее всего, они передвигаются где-то в районе Тарту, как было и раньше, когда они убегали из дома.
На Хейро надеты темные джинсы и серо-черная куртка с капюшоном. На Марийе-Элийзе — розовое пальто и красные штаны, у нее с собой розовый рюкзак. На ней могут быть очки и вязаная шапка.
Полиция просит всех, кто видел детей или что-то знает об их местонахождении, незамедлительно позвонить по номеру 112.
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