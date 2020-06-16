ФОТО | Полиция ищет пропавшего в волости Тырва 48-летнего мужчину
Полиция просит помощи в поиске 48-летнего Райво, которого последний раз видели несколько недель назад в деревне Линна волости Тырва.
Полиция просит помощи в поиске 48-летнего Райво, которого последний раз видели несколько недель назад в деревне Линна волости Тырва.
15 июня полиция получила сообщение, что местные жители деревни Линна в волости Тырва уже несколько недель не видели своего соседа, 48-летнего Райво.
Полиция выяснила, что 4 июня Райво распивал алкоголь с друзьями в паре сотен метров от своего дома. После этого никто не знает, куда направился мужчина и что с ним стало.
Рост Райво — 180 см, у него каштановые волосы и он носит очки. На нем могут быть надеты темная куртка Adidas с зелеными полосками, темные спортивные штаны и шлепки Crocs.
Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией, связаться по номеру 112.
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