22.07.2019, 07:32

ФОТО: Полиция ищет пропавшего в Таллинне 12-летнего Дмитрия


rus.delfi.ee
EST 1
ФОТО: Полиция ищет пропавшего в Таллинне 12-летнего Дмитрия
PPA

Близкие видели 12-летнего мальчика в воскресенье вечером, около 21:30, когда Дмитрий сообщил, что потерял ключи от дома и пошел их искать на улицу. Домой мальчик так и не вернулся. Телефона у него с собой нет.

Приметы: рост 140 см, среднее телосложение, на нем были надеты темно-синяя куртка, джинсы и белая обувь.

Полицейские проверили медицинские учреждение и окрестности Ласнамяэ, но безрезультатно. Полиция просит всех, кто видел мальчика или располагает какой-либо информацией, позвонить по номеру 112.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: