ФОТО: Полиция ищет пропавшего в Таллинне 12-летнего Дмитрия

rus.delfi.ee EST 1

PPA

Близкие видели 12-летнего мальчика в воскресенье вечером, около 21:30, когда Дмитрий сообщил, что потерял ключи от дома и пошел их искать на улицу. Домой мальчик так и не вернулся. Телефона у него с собой нет.