ФОТО: Полиция ищет пропавшего в Таллинне 12-летнего Дмитрия

Близкие видели 12-летнего мальчика в воскресенье вечером, около 21:30, когда Дмитрий сообщил, что потерял ключи от дома и пошел их искать на улицу. Домой мальчик так и не вернулся. Телефона у него с собой нет.
Приметы: рост 140 см, среднее телосложение, на нем были надеты темно-синяя куртка, джинсы и белая обувь.
Полицейские проверили медицинские учреждение и окрестности Ласнамяэ, но безрезультатно. Полиция просит всех, кто видел мальчика или располагает какой-либо информацией, позвонить по номеру 112.
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