ФОТО | Полиция ищет пропавшего в Маарду Валерия

Без посторонней помощи он может попасть в беду. Валерий пользуется костылем. При себе у него могли быть черная сумка и бутылка с водой. На нем была синяя куртка с красной подкладкой и синие джинсы.

Ни дома на ул. Кярбери, ни в больницах мужчины нет. Были также проверены разные места в Маарду. Полицейские активно ищут мужчину, в том числе с помощью дрона.

Всех, кто видел Валерия, просят позвонить на 112.