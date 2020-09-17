17.09.2020, 07:50
ФОТО | Полиция ищет пропавшего в Маарду Валерия
Валерий пропал в среду около 15 часов в Маарду, где он должен был встретиться с супругой у спортивного центра на ул. Ринги.
Валерий пропал в среду около 15 часов в Маарду, где он должен был встретиться с супругой у спортивного центра на ул. Ринги.
Без посторонней помощи он может попасть в беду. Валерий пользуется костылем. При себе у него могли быть черная сумка и бутылка с водой. На нем была синяя куртка с красной подкладкой и синие джинсы.
Ни дома на ул. Кярбери, ни в больницах мужчины нет. Были также проверены разные места в Маарду. Полицейские активно ищут мужчину, в том числе с помощью дрона.
Всех, кто видел Валерия, просят позвонить на 112.
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