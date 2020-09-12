ФОТО | Полиция ищет пропавшего в Ласнамяэ мужчину

Сегодня после полудня Центр тревоги получил сообщение, что в Ласнамяэ ушел из своего дома 52-летний мужчина. До сих пор он не вернулся. Свой мобильный телефон мужчина оставил дома.

У Калмера седая борода, и его рост — около 180 см. Насколько известно сейчас, мужчина мог быть одет в синюю рубашку, черную кожаную куртку и синие джинсы, в руках у него был пакет Bauhaus.

Полицейские патрули ищут мужчину в окрестностях места жительства, но если кто-то сегодня где-то видел разыскиваемого мужчину или знает, куда он мог пойти, просят об этом сообщить по номеру экстренной помощи 112.