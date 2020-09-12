ФОТО | Полиция ищет пропавшего в Ласнамяэ мужчину
Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 52-летнего Калмера, который сегодня ушел из дома на улице Кивила в Ласнамяэ и пропал.
Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 52-летнего Калмера, который сегодня ушел из дома на улице Кивила в Ласнамяэ и пропал.
Сегодня после полудня Центр тревоги получил сообщение, что в Ласнамяэ ушел из своего дома 52-летний мужчина. До сих пор он не вернулся. Свой мобильный телефон мужчина оставил дома.
У Калмера седая борода, и его рост — около 180 см. Насколько известно сейчас, мужчина мог быть одет в синюю рубашку, черную кожаную куртку и синие джинсы, в руках у него был пакет Bauhaus.
Полицейские патрули ищут мужчину в окрестностях места жительства, но если кто-то сегодня где-то видел разыскиваемого мужчину или знает, куда он мог пойти, просят об этом сообщить по номеру экстренной помощи 112.
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