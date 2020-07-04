04.07.2020, 10:01
ФОТО | Полиция ищет пропавшего в Йыгевамаа пожилого мужчину
Полиция просит помощи в поиске 75-летнего Альфреда, пропавшего в пятницу вечером в волости Йыгева.
Полиция просит помощи в поиске 75-летнего Альфреда, пропавшего в пятницу вечером в волости Йыгева.
Альфреда ушел из дома пешком около 18:00, оставив телефон дома. Раньше мужчина жил в Тарту, поэтому он мог направиться в сторону города, находящегося в 30 километрах от его места жительства.
На Альфреде были надеты светло-коричневое пальто с темным воротником, джинсы и черные ботинки. У мужчины худощавое телосложение и рост 170 см, седые волосы и борода.
Полиция искала мужчину как в окрестностях его дома, так и в Тарту, но безрезультатно.
Полиция прочит всех, кто что-либо знает о местоположении Альфреда, сообщить по номеру 112.
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