ФОТО | Полиция ищет пропавшего в центре Таллинна немца
Полиция просит помощи в поисках пропавшего 31 января в центре Таллинна 38-летнего Бьёрна, гражданина Германии.
Полиция просит помощи в поисках пропавшего 31 января в центре Таллинна 38-летнего Бьёрна, гражданина Германии.
Бьёрн ушел из отеля на ул. Крейцвальди вечером 31 января и направился в сторону старого города. Так как мужчина не вернулся в отель к запланированному времени 2 января, об этом сообщили полиции.
Полиция проверила записи расположенных в центре города видеокамер и установила маршрут движения мужчины от отеля до кругового перекрестка Виру, после этого направление его движения неизвестно. В медицинских учреждениях его нет.
Уходя из отеля, на мужчине была темная куртка с капюшоном, красный свитер, голубые джинсы и бежевые ботинки. Его рост 190 см, он среднего телосложения. У него голубые глаза, светлые волосы, он носит очки. Мужчина говорит на немецком и английском языках, по-эстонски он не говорит.
Полиция просит всех, кто видел Бьерна, позвонить по номеру 112 или 612 3000.
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