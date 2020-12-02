ФОТО | Полиция ищет пропавшего 78-летнего мужчину

Близкие сообщили о пропаже Мати во вторник, когда с ним долго не удалось связаться по телефону. Последний раз близкие общались с Мати 30 октября.

Согласно данным полиции, 6 ноября Мати ходил в магазин в поселке Тоотси. Полицейские продолжают искать его в окрестностях, к поискам привлечен дрон.

Приметы Мати: худощавое телосложение, рост около 182 см, короткие седые волосы. Мобильного телефона у него нет, он вел затворнический образ жизни и любил ходить гулять.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией позвонить по номеру 112 или 5295786, написать на адрес alar.abel@politsei.ee.