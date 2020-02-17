ФОТО | Полиция ищет пропавшего 77-летнего Валерия

Мужчина и раньше уходил из дома по уходу таким образом, но всегда возвращался самостоятельно или с помощью внимательных сограждан. Валерий может "голосовать" или попросить помощи, чтобы добраться в Нарву.

Полицейские искали Валерия в окрестностях Палдиски, но пока нет информации о том, куда мужчина мог направиться. У Валерия нет мобильного телефона.

Его рост 150 см, он худощавого телосложения, лыс. На нем была темно-синяя куртка, черные спортивные брюки, темные сапоги, вязаная шапка, при нем был пакет.

Полиция просит всех, кто видел Валерия после 13 февраля, позвонить на номер 112.

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