ФОТО | Полиция ищет пропавшего 71-летнего Григория
Полиция просит помощи в установлении местоположения пропавшего в уезде Йыгевамаа в волости Муствеэ 71-летнего Григория.
Полиция просит помощи в установлении местоположения пропавшего в уезде Йыгевамаа в волости Муствеэ 71-летнего Григория.
Вчера примерно в 17:30 близкий Григория сообщил полиции, что мужчины нет дома по неизвестной причине и он не взял с собой телефон. Близкие искали Григория в местах, где он мог находиться, но его не нашли. В последний раз Григория видели его соседи позавчера вечером, 26 ноября.
Полиция приступила сразу же к поискам мужчины в окрестностях и привлекла к поискам дрон, но поиски пока не дали результата.
Рост Григория — 170 см, среднего телосложения. У мужчины седые волосы. Уходя из дома, Григорий мог быть одет в синий рабочий комбинезон.
Полиция просит всех, кто видел Григория или владеет информацией о его возможном местоположении, сообщить об этом по экстренному номеру 112.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Когда менять моторное масло, чтобы не убить двигатель?
Самый депрессивный район Канады. Там холодно и много самоубийств
Молниеносная реакция Медведева на скандальное видео с Дзюбой
"Идет расправа над людьми": открытое письмо Гармаша