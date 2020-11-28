ФОТО | Полиция ищет пропавшего 71-летнего Григория

Вчера примерно в 17:30 близкий Григория сообщил полиции, что мужчины нет дома по неизвестной причине и он не взял с собой телефон. Близкие искали Григория в местах, где он мог находиться, но его не нашли. В последний раз Григория видели его соседи позавчера вечером, 26 ноября.

Полиция приступила сразу же к поискам мужчины в окрестностях и привлекла к поискам дрон, но поиски пока не дали результата.

Рост Григория — 170 см, среднего телосложения. У мужчины седые волосы. Уходя из дома, Григорий мог быть одет в синий рабочий комбинезон.

Полиция просит всех, кто видел Григория или владеет информацией о его возможном местоположении, сообщить об этом по экстренному номеру 112.

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