ФОТО | Полиция ищет пропавшего 21-летнего молодого человека. Его автомобиль нашли в кювете(2)
Полиция просит у граждан помощи, чтобы установить местонахождение ушедшего из дома в городе Тюри в Ярвамаа 21-летнего Янеля-Яна Маркуса.
Полиция просит у граждан помощи, чтобы установить местонахождение ушедшего из дома в городе Тюри в Ярвамаа 21-летнего Янеля-Яна Маркуса.
Янель-Ян Маркус вчера вечером уехал из Тюри на машине. Сегодня рано утром его автомобиль нашли в Вильяндимаа на шоссе Валга-Уулу. Вероятно, что какой-то проезжающий помог молодому человеку и куда-то отвез.
Молодой человек спортивного телосложения и высокого роста, у него короткие светлые волосы. Уходя из дома, он был одет в одежду темного цвета. Возможно, что он был в шортах.
Полиция просит тех, кто видел соответствующего описанию молодого человека голосующим на шоссе, подобрал молодого человека на шоссе или кто располагает информацией о местонахождении Янеля-Яна Маркуса, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112.
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