ФОТО | Полиция ищет покинувшего дом престарелых 69-летнего Виктора
Полиция просит помощи в установлении местонахождения покинувшего пансионат Аа 69-летнего Виктора.
Полиция просит помощи в установлении местонахождения покинувшего пансионат Аа 69-летнего Виктора.
Виктор покинул дом призрения Аа 19 июля в 10 часов утра. По поступившей в полицию информации, Виктор может находиться в Кохтла-Ярве. У мужчины нет с собой ни документов, ни телефона. Виктор и ранее покидал пансионат и направлялся в Кохтла-Ярве.
Полиция проверила возможные места, куда Виктор мог направиться, а также местную больницу, но мужчину найти так и не удалось.
Виктор среднего роста и полного телосложения. На данный момент неизвестно, во что мужчина был одет. Известно только то, что на мужчине были штаны в клеточку. У Виктора шаткая походка.
Полиция просит всех, кто видел Виктора или располагает информацией о его местонахождении, сообщить об этом по экстренному номеру 112 или написать на электронную почту taavi.unuks@politsei.ee.
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