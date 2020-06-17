ФОТО: Полиция ищет 15-летнего Карислава и 14-летнего Ивана
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 15-летнего Карислава и 14-летнего Ивана, которые ушли из дома 13 и 14 июня и до сих пор не вернулись.
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 15-летнего Карислава и 14-летнего Ивана, которые ушли из дома 13 и 14 июня и до сих пор не вернулись.
Как известно полиции, молодые люди находятся в Таллинне вместе. Полиция проверила адреса, где они могли находиться, но поиски пока не принесли результатов.
Рост Ивана 166 см, у него светлые короткие волосы. На нем был одежда черного цвета, кроссовки Vans и кепка.
Рост Карислава примерно 170 см, он пострижен налысо. На нем была черная куртка, черная кофта, спортивные штаны и темно-синие кроссовки Nike.
Полиция просит всех, кто видел Ивана или Карислава или располагает информацией об их местонахождении, связаться с Центром тревоги по номеру 112 или сообщить по электронной почте natalja.burjakova@politsei.ee
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