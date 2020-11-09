09.11.2020, 14:30

ФОТО | Полиция ищет 14-летнюю Кристин

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ФОТО | Полиция ищет 14-летнюю Кристин
PPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 14-летней Кристин, которая с большой долей вероятности может передвигаться в Пярну или его окрестностях.

По имеющимся у полиции данным, в последний раз с девушкой контактировали две недели назад, когда она должна были прибыть из Пярну в расположенную в Тартумаа школу. Однако ни в школе, ни дома она не появлялась, ее местонахождение в настоящий момент неизвестно.

И раньше были случаи, когда Кристин пропадала, не появляясь ни в школе, ни дома.

Если у кого-либо есть информация о возможном местонахождении Кристин, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.

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