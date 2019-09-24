ФОТО | Полиция и добровольцы ищут бывшего главу эстонского филиала банка Danske. Активные поиски продолжились утром

Сегодня утром без четверти девять у дома Рехе были двое бывших коллег мужчины. У дома Рехе также находился полицейский, который давал мужчинам инструкции по поискам. Бывшие коллеги уехали на машинах на поиски. Сегодня в поисках Рехе также сосредотачиваются на окрестностях дома мужчины и прочесывают близлежащий лес, который вчера не успели осмотреть полностью.

Полицейские патрули проверяют поступившие сообщения, сегодня, как и вчера, для поисков также используют дрон. Один патруль проверяет камеры наблюдения близлежащих домов.

Сосед Айвара Рехе сказал, что Рехе живет в Мяхе десяток лет и знает этот лес очень хорошо, поскольку часто ходит гулять с собакой. "В этом лесу невозможно заблудиться", — отметил сосед, пояснив, что лес густой, но повсюду стоят указатели. "Чащи там нет", — добавил он. Рехе, по утверждению соседа, всегда ходил в капюшоне. Сегодня утром сосед также видел одного мужчину в капюшоне, который шел в отдалении, но он говорил по мобильному телефону. По словам полиции, у Рехе телефона при себе не было.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Валдо Пыдер сказал, что есть основание считать, что жизнь Рехе в опасности. "Обычно он гуляет с собакой, но вчера утром собаку с собой не взял. Любое необычное поведение может указывать на опасность", — пояснил Пыдер.

Рост Айвара Рехе — 180 см, у него короткие волосы с проседью. Рехе может быть одет в черную спортивную куртку и черные спортивные штаны с надписью Collistar, на ногах у него могут быть черные кроссовки с белой подошвой.

Если кто-то видел Рехе вчера после 10 часов утра или владеет информацией о его местонахождении, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.