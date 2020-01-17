ФОТО: Полицейский патруль, пытавшийся поймать алководителя, попал в аварию

В ночь на пятницу, в 00:30, на шоссе Сиймусти-Кааве в Йыгевамаа патрульные полицейские заметили автомобиль Volkswagen Bora, стиль езды которого вызывал подозрения. Патруль при помощи проблесковых маячков подал сигнал к остановке, но водитель лишь ускорился и на какое-то время исчез из поля зрения стражей порядка.

Для поимки автомобиля были привлечены дополнительные силы. Один из призванных на помощь патрулей заметил Volkswagen на шоссе Каарепере-Паламусе и дал сигнал к остановке, который водитель проигнорировал.

Полицейский микроавтобус последовали за ним, но на повороте съехал с дороги и врезался в дерево. К счастью, обошлось без серьезных травм, и полицейские продолжили службу.