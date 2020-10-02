ФОТО: Полицейские задержали в центре Таллинна алководителя. Их работе пытался помешать другой пьяный мужчина

Полицейский патруль остановил автомобиль Volvo на Эстония пст в Таллинне и отвез водителя в участок для проверки на трезвость.

Представитель Кесклиннаского отделения полиции Кейт Сеппо сообщил, что у задержанного отсутствуют права. Также он и ранее попадал в орбиту внимания правоохранительных органов. ”Поэтому мы задержали его в качестве подозреваемого в систематическом вождении без прав и возбудили в отношении него уголовное дело. Был ли он пьян, установит экспертиза”, — сказал Сеппо.

”Пока полиция разбиралась с водителем Volvo, в ее работу попытался вмешаться агрессивно мужчина в состоянии опьянения. Поскольку мужчина не подчинялся распоряжениям полицейских, был агрессивен и мешал работе, стражам правопорядка пришлось применить для его задержания принуждение. Для выяснения обстоятельств он был доставлен в участок”, — сказал Сеппо.