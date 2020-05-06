ФОТО | Пограничники обнаружили на латвийской границе почти 1,7 млн контрабандных сигарет

24 апреля в прибывшем на эстонскую границу из Латвии грузовике были обнаружены коробки без маркировки. в ходе контроля было обнаружено 168 коробок с 1,68 млн сигарет Winston Blue.

Если бы эти сигареты нелегально попали в продажу в Эстонии без уплаты акциза, то это бы лишило государство 240 240 евро.

Гражданину Латвии 1971 года рождения предъявлено подозрение в нарушении правил обращения табачных средств. Мужчина взят взят под стражу.

30 января на шоссе Таллинн-Пярну-Икла был задержан грузовик из Латвии, где было обнаружено 7,92 млн контрабандных сигарет Prince. Если бы эти сигареты попали на эстонский рынок, то государство не получило бы акцизов на 1 098 108 евро. Подозрения были предъявлены двум гражданам Эстонии.