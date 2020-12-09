ФОТО | Погоня за пьяным водителем без прав закончилась ДТП. Один полицейский попал в больницу

Сегодня примерно в 8.20 полиция получила сообщение от одного водителя об автомобиле Audi, который привлек внимание опасным стилем езды. Автомобиль ехал из Пярну в сторону Аудру. Полицейские заметили соответствующий описанию автомобиль на шоссе Пярну-Лихула и дали водителю сигнал к остановке, который водитель проигнорировал. Полицейские последовали за Audi, который пытался скрыться от полиции по шоссе Аудру-Тыстамаа-Нурмси со скоростью, достигавшей местами 160 км/ч, a затем свернул на гравийную дорогу Кыпу-Кувару.

Из-за возникшей пыли ухудшилась видимость на дороге и автомобиль полиции выехал в кювет. На момент ДТП скорость полицейского автомобиля Škoda составляла около 50 км/ч. В ДТП пострадал 39-летний полицейский, находившийся на пассажирском сидении, скорая помощь доставила его в больницу.

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"Травмы не опасны для жизни, но полицейский находится на лечении в больнице", — сказал руководитель Пярнуского отделения полиции Юллар Кютт.

”Автомобиль Audi, который скрылся на большой скорости, остановили полицейские при помощи "ежа через несколько километров в деревне Поотси примерно в 9 часов утра. "Еж" повредил покрышки Audi и водитель проехал еще несколько километров на пустых покрышках ", — рассказал Кютт.

Полицейские задержали водителя, нетрезвого 23-летнего мужчину без прав, которого и раньше наказывали за подобные нарушения. Он находился в машине один и во время принудительной остановки не пострадал. Он задержан и в его отношении начато делопроизводство о проступке.

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"Так как ранее вынесенные наказания не повлияли на его поведение, мы будем ходатайствовать о его аресте, — сказал Юллар Кютт. — Нетрезвый водитель без прав рискует и своей, и чужими жизнями. Такому поведению оправдания нет. Я благодарю внимательного человека, который сообщил нам о подозрительном автомобиле".

В этом году по вине нетрезвых водителей в Эстонии произошло 120 ДТП, в которых погибло 12 человек и пострадало 140 человек, за тот же период прошлого года в 123 таких ДТП погибло 11 человек и пострадало 146 человек. Полицейскими задержано в этом году 6274 нетрезвых водителей, за тот же период прошлого года 6702.