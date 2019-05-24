ФОТО: Поджог? Сгорела певческая сцена

По словам спасателей, огонь было видно издалека. На месте выяснилось, что сцену и крышу спасти не удастся, поэтому все силы были первым делом брошены на предотвращение распространения огня на близлежащий лес.

На месте работали спасатели Вяйке-Маарья, Коэру и Йыгева, а также добровольцы.

Спасатели отмечают, что у сцены не было электрического подключения, поэтому не исключено, что причиной пожара мог стать поджог.

Официальную причину выяснит следствие.