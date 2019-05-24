24.05.2019, 07:55

ФОТО: Поджог? Сгорела певческая сцена

 (6)
дополнено в 09:08
rus.delfi.ee
EST 2
Galerii: 23 pilti
Rakke laululava põleng. Foto: Kaspar Pokk

Около полуночи Центр тревоги получил сообщение о пожаре в Ляэне-Вирумма в Раккке, где открытым пламенем полыхала местная певческая сцена.

По словам спасателей, огонь было видно издалека. На месте выяснилось, что сцену и крышу спасти не удастся, поэтому все силы были первым делом брошены на предотвращение распространения огня на близлежащий лес.

На месте работали спасатели Вяйке-Маарья, Коэру и Йыгева, а также добровольцы.

Спасатели отмечают, что у сцены не было электрического подключения, поэтому не исключено, что причиной пожара мог стать поджог.

Официальную причину выяснит следствие.

Читайте также: