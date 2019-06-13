13.06.2019, 14:30

ФОТО | Подозревается молния: без видимых причин в Тюри загорелся дом


rus.delfi.ee
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Tulekahju Türi vallas Lokutal Foto: Kaspar Pokk

В четверг днем спасатели Ярвамаа получили сообщение о пожаре в Локута. Никого из людей в доме не было, поэтому в результате пожара пострадавших не оказалось. Предполагается, что причиной возгорания стала молния.

Дым заметил случайный прохожий. Источник нашелся быстро — густой дым валил из соседнего дома.

Быстро прибывшие на место пожарные обнаружили, что горит комната на втором этаже, очаги возгорания находились и между облицовкой.

Значительных повреждений дом не получил. Причины пожара спасатели назвать затрудняются. Возможно, что речь идет о последствиях утренней грозы.

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