ФОТО | Подозреваемый в поджоге зданий в центре Пярну взят под стражу на два месяца

Прокурор Марика Сальмисту сказала, что 36-летний мужчина ранее был наказан как за насильственные преступления, так и за порчу и уничтожение вещи.

Она добавила: "Согласна подозрению, он продолжил совершать преступления и создал опасность для жизни и здоровья людей, поэтому прокуратура считает необходимым арестовать его".

По словам руководителя Пярнуского отделения полиции Юллара Кютта, на основании собранной информации у полиции есть основание подозревать, что сараи загорелись в результате умышленного поступка. "Благодаря внимательным людям и быстрой работе патруля мы задержали мужчину уже в тот же вечер", — сказал Кютт.

Связанные с возгоранием грузовика и гаража в Синди случаи в данный момент расследуют в рамках другого уголовного производства.

Мужчину арестовали на два месяца.

В субботу вечером в 20:22 в Центр тревоги сообщили о пожаре в Пярну на улице Хоспидали. По прибытии спасателей горел открытым пламенем заброшенный двухэтажный деревянный дом. Пожар начался с сарая с деревянной конструкцией и распространился дальше на три здания. Полиция задержала подозреваемого в поджоге. Работы по тушению закончили в 2:08.