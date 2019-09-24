24.09.2019, 21:45

ФОТО | Подозреваемый в поджоге зданий в центре Пярну взят под стражу на два месяца

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rus.delfi.ee
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põleng Pärnu keklinnas Foto: Ago Tammik

Пярнуский уездный суд сегодня удовлетворил ходатайство о взятии под стражу на время предварительного следствия 36-летнего мужчины, которого подозревают в поджоге сараев в Пярну на улице Хоммику, совершенном 22 сентября.

Прокурор Марика Сальмисту сказала, что 36-летний мужчина ранее был наказан как за насильственные преступления, так и за порчу и уничтожение вещи.

Она добавила: "Согласна подозрению, он продолжил совершать преступления и создал опасность для жизни и здоровья людей, поэтому прокуратура считает необходимым арестовать его".

По словам руководителя Пярнуского отделения полиции Юллара Кютта, на основании собранной информации у полиции есть основание подозревать, что сараи загорелись в результате умышленного поступка. "Благодаря внимательным людям и быстрой работе патруля мы задержали мужчину уже в тот же вечер", — сказал Кютт.

Связанные с возгоранием грузовика и гаража в Синди случаи в данный момент расследуют в рамках другого уголовного производства.

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В субботу вечером в 20:22 в Центр тревоги сообщили о пожаре в Пярну на улице Хоспидали. По прибытии спасателей горел открытым пламенем заброшенный двухэтажный деревянный дом. Пожар начался с сарая с деревянной конструкцией и распространился дальше на три здания. Полиция задержала подозреваемого в поджоге. Работы по тушению закончили в 2:08.

В воскресенье ночью в 00:10 в Центр тревоги сообщили о пожаре в Синди на Пярнуском шоссе, где горел грузовик DAF с прицепом. Работы по тушению закончили в 01:12.

Той же ночью в 2:20 в Центр тревоги сообщили о следующем пожаре в Синди на Пярнуском шоссе. По прибытии спасателей горел открытым пламенем гаражный бокс и огонь распространился на крыши соседних гаражных боксов. Работы по тушению закончили в 4:23. Причина возникновения пожара выясняется.

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