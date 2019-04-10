ФОТО: Подозреваемый в наркопреступлении Родислав сбежал из отделения полиции. Ведется розыск

Мужчина может находиться в районе Ласнамяэ, а также в центре города и торговых центрах. Он также может направиться в город Тапа, где проживает.

На нем был черный свитер с белым узором на груди, черные спортивные брюки, темно-синие кроссовки. Он ранее неоднократно наказывался за совершение преступлений против имущества и наркопреступлений.

Полиция просит всех, кто имеет информацию о местонахождении Родислава Рийза, сообщить об этом по номеру 112.