10.04.2019, 15:19
ФОТО: Подозреваемый в наркопреступлении Родислав сбежал из отделения полиции. Ведется розыск(4)
Сегодня в 13:05 из Ида-Харьюского отделения полиции сбежал 32-летний Родислав Рийза, подозреваемый в совершении наркопреступления.
Сегодня в 13:05 из Ида-Харьюского отделения полиции сбежал 32-летний Родислав Рийза, подозреваемый в совершении наркопреступления.
Мужчина может находиться в районе Ласнамяэ, а также в центре города и торговых центрах. Он также может направиться в город Тапа, где проживает.
На нем был черный свитер с белым узором на груди, черные спортивные брюки, темно-синие кроссовки. Он ранее неоднократно наказывался за совершение преступлений против имущества и наркопреступлений.
Полиция просит всех, кто имеет информацию о местонахождении Родислава Рийза, сообщить об этом по номеру 112.
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