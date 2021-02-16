ФОТО | Подозреваемые в коррупции Крахт и Тедер освобождены из-под ареста

Согласно подозрению, Тедер и генсек центристов Михаил Корб договорились о пожертвовании Центристской партии в размере до миллиона евро до местных выборов (пройдут 17 октября 2021 года). В ответ на это связанная с Тедером фирма Porto Franco должна была получить право на строительство выезда из парковки на принадлежащей городу земле. Подозрение в торговле влиянием как юридическое лицо получила и Центристская партия.

Также согласно подозрению, Хиллар Тедер договорился о взятке советнице министра финансов Керсти Крахт за то, что она использует свое служебное положение и обеспечит выгодные для проекта Porto Franco решения по части использования помощи от Kredex. Дача взятки не состоялась, поскольку Тедер и Крахт были задержаны 12 января сотрудниками КаПо. 14 января подозреваемые были арестованы.

Также Керсти Крахт и Хиллар Тедер подозреваются в заключении договоренности об отмывании денег с целью сокрытия взятки.