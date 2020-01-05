ФОТО | Подался в бега: 20-летний заключенный не вернулся в Вирускую тюрьму

Открытая тюрьма — это расположенная за оградой тюрьмы часть тюрьмы, откуда заключенные без надзора могут ездить на волю на работу, на учебу и в краткосрочные поездки и должны возвращаться обратно к предусмотренному времени.

Рост Мадисоо — 185 сантиметров, у него светло-русые волосы, он худощавого телосложения, и у него в районе правой брови примерно 3-сантиметровый шрам. Уходя из открытой тюрьмы, Мадисоо был одет в парку с меховым воротником темного цвета и голубые джинсы, и на ногах у него была обувь темного цвета.

Мадисоо отбывает наказание за кражу, мошенничество и применение насилия.

Всех, кому известно его местонахождение, просят незамедлительно сообщить об этом в полицию по короткому номеру 112 или в тюремную службу по номеру 663 7750.