03.08.2019, 11:14
ФОТО | Под Таллинном воздушный шар залетел в провода ЛЭП и вызвал пожар
В пятницу вечером спасатели получили сообщение из волости Саку о том, что в районе подстанции произошло возгорание. Предположительно, его вызвал залетевший в провода линии высокого напряжения воздушный шар.
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