ФОТО | Под Таллинном воздушный шар залетел в провода ЛЭП и вызвал пожар

Сигнал тревоги поступил в 21.33, по прибытию на место спасатели обнаружили горящую вокруг подстанции сухую траву.

Воздушного шара не было, но, по утверждению местных жителей, они видели, как воздушный шар в самом деле запутался в проводах.

Возгорание было потушено, подстанцию проверили электрики.