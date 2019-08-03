03.08.2019, 11:14

ФОТО | Под Таллинном воздушный шар залетел в провода ЛЭП и вызвал пожар


rus.delfi.ee
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ФОТО | Под Таллинном воздушный шар залетел в провода ЛЭП и вызвал пожар
Lugeja foto

В пятницу вечером спасатели получили сообщение из волости Саку о том, что в районе подстанции произошло возгорание. Предположительно, его вызвал залетевший в провода линии высокого напряжения воздушный шар.

Сигнал тревоги поступил в 21.33, по прибытию на место спасатели обнаружили горящую вокруг подстанции сухую траву.

Воздушного шара не было, но, по утверждению местных жителей, они видели, как воздушный шар в самом деле запутался в проводах.

Возгорание было потушено, подстанцию проверили электрики.

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