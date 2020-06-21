ФОТО | Под Таллинном в ДТП погиб водитель

Как сообщает полиция, в 3.52 Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Саку на Мяннику теэ рядом с виадуком лежит перевернутый на крышу автомобиль Mercedes-Benz, водитель которого предположительно погиб.

Полиция прибыла на место и обнаружила, что на 9 километре шоссе Таллинн - Саку - Лаагри в районе виадука Саку автомобиль вылетел с трассы, водитель погиб на месте ДТП.

По предварительным данным, авария случилась, когда двигавшийся из Таллинна автомобиль отклонился при выезде из-под виадука на встречную полосу и врезался в мост.

"Собранная информация показывает, что автомобиль отклонился на встречную полосу движения, затем снес ограждения и врезался в опору строящегося моста. В результате столкновения автомобиль отбросило в сторону, он перевернулся на крышу и протаранил установленные для стоительства металлические конструкции", - пояснил оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Рааво Ярва.

В автомобиле находился только водитель - 43-летний мужчина с гражданством Украины, от полученных травм он скончался на месте происшествия.

Несчастье случилось на отрезке, где скорость ограничена 50 километрами в час.

"Обстоятельства и повреждения машины свидетельствуют о том, что скорость автомобиля была выше разрешенной. Тормозного следа на месте ДТП не обнаружено", - добавил Ярва.

Ярва отметил, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности.

В результате ДТП пострадали конструкции моста, часть дороги сейчас закрыта, движение реорганизовано. Данный участок трассы будет закрыт до тех пор, пока строители не осмотрят конструкции и не убедятся в их безопасности.