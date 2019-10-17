17.10.2019, 13:57

ФОТО | Под Таллинном столкнулись легковушка и фургон

Один из водителей был нетрезв
rus.delfi.ee
EST
Galerii: 3 pilti
Liiklusõnnetus Järvekülas Foto: Lugeja

Сегодня утром в Ярвекла произошло ДТП: столкнулись легковой автомобиль и грузовой микроавтобус. Люди не пострадали. Один из водителей был нетрезв.

В 11.17 полиции сообщили, что на 7-м километре Юри теэ, в Ярвекюла столкнулись две машины.

По предварительным данным, двигавшийся в сторону Юри автомобиль Ford на повороте отклонился на встречную полосу движения, где столкнулся с ехавшим в сторону Таллинна Volkswagen Crafter.

Никто из людей травм не получил. У водителя Ford - 64-летнего мужчины - при проверке обнаружили признаки опьянения, его доставили в отделение полиции.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: