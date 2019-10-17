ФОТО | Под Таллинном столкнулись легковушка и фургон

В 11.17 полиции сообщили, что на 7-м километре Юри теэ, в Ярвекюла столкнулись две машины.

По предварительным данным, двигавшийся в сторону Юри автомобиль Ford на повороте отклонился на встречную полосу движения, где столкнулся с ехавшим в сторону Таллинна Volkswagen Crafter.

Никто из людей травм не получил. У водителя Ford - 64-летнего мужчины - при проверке обнаружили признаки опьянения, его доставили в отделение полиции.