17.10.2019, 13:57
ФОТО | Под Таллинном столкнулись легковушка и фургон
Один из водителей был нетрезв
Сегодня утром в Ярвекла произошло ДТП: столкнулись легковой автомобиль и грузовой микроавтобус. Люди не пострадали. Один из водителей был нетрезв.
Сегодня утром в Ярвекла произошло ДТП: столкнулись легковой автомобиль и грузовой микроавтобус. Люди не пострадали. Один из водителей был нетрезв.
В 11.17 полиции сообщили, что на 7-м километре Юри теэ, в Ярвекюла столкнулись две машины.
По предварительным данным, двигавшийся в сторону Юри автомобиль Ford на повороте отклонился на встречную полосу движения, где столкнулся с ехавшим в сторону Таллинна Volkswagen Crafter.
Никто из людей травм не получил. У водителя Ford - 64-летнего мужчины - при проверке обнаружили признаки опьянения, его доставили в отделение полиции.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
В Краснодаре пьяный сотрудник автомойки устроил ДТП
В Краснодарском крае осудят отмывших 1,5 млрд преступников
Стало известно, на чем попался убийца саратовской девочки
В Пензе 15 педагогам дадут денежные поощрения