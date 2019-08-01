01.08.2019, 20:21
ФОТО | Под Таллинном столкнулись два легковых автомобиля
В четверг вечером в селе Кийа волости Сауэ (Харьюмаа) произошло ДТП: столкнулись легковой автомобиль и внедорожник.
В четверг вечером в селе Кийа волости Сауэ (Харьюмаа) произошло ДТП: столкнулись легковой автомобиль и внедорожник.
Авария произошла из-за того, что легковой автомобиль отклонился на встречную полосу движения.
Полиция пока не выяснила, что могло стать причиной невнимательности. Оба водителя были трезвы.
Водителя легковушки увезли в лечебное учреждение, водителю внедорожника врачебная помощь не потребовалась.
По состоянию на 21 час четверга на месте находились полицейские, которые регулировали движение.
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