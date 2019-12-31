ФОТО | Под Раквере машина Спасательного департамента перевернулась на крышу

ДТП произошло на дороге Раквере-Хальяла, недалеко от магазина Grossi. Читатель Delfi сообщил, что рядом лежал на боку прицеп от фуры Grossi.

Через сто метров лежал перевернувшийся на крышу автомобиль Спасательного департамента.

Полиция перекрыла участок жороги и перенаправила движение.