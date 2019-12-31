31.12.2019, 09:51
ФОТО | Под Раквере машина Спасательного департамента перевернулась на крышу(2)
В Пяйде, что находится под Раквере, произошло ДТП — машина Спасательного департамента вылетела с дороги и перевернулась на крышу
В Пяйде, что находится под Раквере, произошло ДТП — машина Спасательного департамента вылетела с дороги и перевернулась на крышу
ДТП произошло на дороге Раквере-Хальяла, недалеко от магазина Grossi. Читатель Delfi сообщил, что рядом лежал на боку прицеп от фуры Grossi.
Через сто метров лежал перевернувшийся на крышу автомобиль Спасательного департамента.
Полиция перекрыла участок жороги и перенаправила движение.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Появились подробности задержания бойца Дацика
Алексей Миллер: биография, жена и дети, национальность
Как живёт отсидевший за надругательство над Шурыгиной
Как увеличить отдачу тепла от батареи: помог совет соседа