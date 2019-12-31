ФОТО | Под Раквере машина Спасательного департамента перевернулась на крышу. Спасатели находятся в критическом состоянии

Утром в 5:34 спасатели Раквере получили вызов на ДТП, которое произошло на третьем километре шоссе Раквере Хальяла, в деревне Тырремяэ. Из-за скользкой дороги автомобиль спасателей вылетел с дороги и перевернулся на крышу.

Ранее читатель Delfi сообщил, что недалеко от магазина Grossi лежал на боку прицеп от фуры Grossi. Через сто метров лежал перевернувшийся на крышу автомобиль Спасательного департамента. По его словам, спасатели ехали на вызов, но сами попали в аварию.

Полиция перекрыла участок дороги и перенаправила движение через Паатна-Ветси.

В аварии пострадали все четверо спасателей, находившихся в кабине. Двух из них отправили в Северо-Эстонскую региональную больницу, а двух других — в Ракверескую больницу.

Как сообщил Delfi другой читатель, спасатели находятся в тяжелом состоянии. У одного из них сломана спина. По его словам спасатели ехали на оперативный вызов, а причиной ДТП стала скользкая дорога.