ФОТО | Под Раквере машина Спасательного департамента перевернулась на крышу. Спасатели находятся в критическом состоянии

Утром в 5:34 спасатели Раквере получили вызов на ДТП, которое произошло на третьем километре шочче Раквере Хальяла, в деревне Тырремяэ. Из-за сколькзкой дороги автомобиль спасателей вылетел с дороги и перевернулся на крышу.

Ранее читатель Delfi сообщил, что недалеко от магазина Grossi лежал на боку прицеп от фуры Grossi. Через сто метров лежал перевернувшийся на крышу автомобиль Спасательного департамента. По его словам, спасатели ехали на вызов, но сами попали в аварию.

Полиция перекрыла участок дороги и перенаправила движение через Паатна-Ветси.

В аварии пострадали все четыре спасатели, находившиеся в кабине. Двух из них отправили в Севеоо-Эстонскую региональную больницу, а других двух — в Ракверескую больницу.

Как сообщил Delfi другой читатель, спасатели находятся в тяжелом состоянии. У одного из них сломана спина. По его словам спасатели ехали на оперативный вызов, а причиной ДТП стала скользкая дорога.