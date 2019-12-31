ФОТО | Под Раквере машина Спасательного департамента перевернулась на крышу. 4 спасателя находятся в критическом состоянии

ДТП произошло на дороге Раквере-Хальяла, недалеко от магазина Grossi. Читатель Delfi сообщил, что рядом лежал на боку прицеп от фуры Grossi.

Через сто метров лежал перевернувшийся на крышу автомобиль Спасательного департамента.

Полиция перекрыла участок дороги и перенаправила движение через Паатна-Ветси.

В аварии пострадали все четыре спасатели, находившиеся в кабине. Двух из них отправили в Севеоо-Эстонскую региональную больницу, а других двух — в Ракверескую больницу.

Как сообщил Delfi другой читатель, спасатели находятся в тяжелом состоянии. У одного из них сломана спина. По его словам спасатели ехали на оперативный вызов, а причиной ДТП стала скользкая дорога.