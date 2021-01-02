ФОТО | Под Нарвой машина вылетела в кювет и перевернулась на крышу

Сегодня на заснеженных дорогах произошло несколько ДТП. Например, под Нарвой из-за сложных дорожных условий машина вылетела в кювет и перевернулась на крышу. К счастью, люди не пострадали.
На Северо-Востоке страны выпало большое количество осадков. За последний час на шоссе Таллинн-Нарва произошло три ДТП: на 197, 123 и 65 километрах.
Еще утром Департамент шоссейных дорог предупредил, что местами второстепенные дороги могут быть скользкими. В Центральной, Восточной и Юго-Восточной Эстонии идет снег, дороги заснеженные.
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