ФОТО | Под Нарвой машина вылетела в кювет и перевернулась на крышу

На Северо-Востоке страны выпало большое количество осадков. За последний час на шоссе Таллинн-Нарва произошло три ДТП: на 197, 123 и 65 километрах.

Еще утром Департамент шоссейных дорог предупредил, что местами второстепенные дороги могут быть скользкими. В Центральной, Восточной и Юго-Восточной Эстонии идет снег, дороги заснеженные.

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