22.05.2019, 20:40

ФОТО: Почти готовое здание кафе загорелось от удара молнии


Грете Пальги
Грете Пальги
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Tulekahju Setomaal Foto: Lõuna päästekeskus

В среду рано утром в Сетумаа произошло ЧП: молния ударила в строящееся здание кафе. Когда пожарные прибыли на место, двухэтажное здание уже было объято пламенем.

Работы по тушению продлились три с половиной часа.

Пресс-служба Лыунаской префектуры пояснила, что огонь повредил в основном внешние стены. В ходе тушения повреждения внутренней части нанесла и вода.

В момент возникновения пожара в здании, которое уже было почти готово к открытию, никого не было.

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