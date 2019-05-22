22.05.2019, 20:40
ФОТО: Почти готовое здание кафе загорелось от удара молнии
В среду рано утром в Сетумаа произошло ЧП: молния ударила в строящееся здание кафе. Когда пожарные прибыли на место, двухэтажное здание уже было объято пламенем.
В среду рано утром в Сетумаа произошло ЧП: молния ударила в строящееся здание кафе. Когда пожарные прибыли на место, двухэтажное здание уже было объято пламенем.
Работы по тушению продлились три с половиной часа.
Пресс-служба Лыунаской префектуры пояснила, что огонь повредил в основном внешние стены. В ходе тушения повреждения внутренней части нанесла и вода.
В момент возникновения пожара в здании, которое уже было почти готово к открытию, никого не было.
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