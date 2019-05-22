ФОТО: Почти готовое здание кафе загорелось от удара молнии

Работы по тушению продлились три с половиной часа.

Пресс-служба Лыунаской префектуры пояснила, что огонь повредил в основном внешние стены. В ходе тушения повреждения внутренней части нанесла и вода.

В момент возникновения пожара в здании, которое уже было почти готово к открытию, никого не было.