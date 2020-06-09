ФОТО: Почему лихулаского стрелка привезли в суд в белом комбинезоне?

Вчера в Пярнуском уездном суде проходили процессуальные действия в отношении подозреваемого в убийстве Микка Таррасте. По прибытии в суд мужчина был одет не в обычную одежду, а в белый комбинезон, что сразу же вызвало множество вопросов.
Выясняется, что одежда, в которой Таррасте был во время задержания, была изъята в качестве улики. Ведущий следователь Пярнуского отделения полиции Леппарт Пулк пояснил, что временная одежда была предоставлена Таррасте до того времени, как привезут его личную. ”Если у задержанного есть близкие, которые могут привезти ему другую одежду, то одежда привозится из дома. Если это невозможно, одежду задержанному выдаем мы. Одежду, которая выдается заключенным, мы получаем в качестве пожертвований”, — отметил он.
Таррасте предъявлено подозрение в убийстве и попытке убийства.
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