ФОТО | По вине нетрезвого водителя урожай оказался на обочине

В среду в 12.30 в Ярвамаа произошло ДТП: близ села Йыэкюла волости Тюри опрокинулся тракторный прицеп.
Видимо, находившийся за рулем трактора нетрезвый 54-летний водитель сделал слишком резкий поворот. Крепящие болты прицепf разрушились, и он перевернулся. Трактор сам встал на колеса.
В результате аварии на дороге и в кювете оказались около 8 тонн зерна.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что тракторист пьян. Выяснилось, что степень опьянения тянет на уголовное дело. Водителя доставили в пайдеское отделение полиции.
Для уборки зерна и возвращения прицепа на колеса была вызвана спецтехника. Находившийся за рулем трактора мужчина травм не получил.
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