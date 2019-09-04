ФОТО | По вине нетрезвого водителя урожай оказался на обочине

Видимо, находившийся за рулем трактора нетрезвый 54-летний водитель сделал слишком резкий поворот. Крепящие болты прицепf разрушились, и он перевернулся. Трактор сам встал на колеса.

В результате аварии на дороге и в кювете оказались около 8 тонн зерна.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что тракторист пьян. Выяснилось, что степень опьянения тянет на уголовное дело. Водителя доставили в пайдеское отделение полиции.

Для уборки зерна и возвращения прицепа на колеса была вызвана спецтехника. Находившийся за рулем трактора мужчина травм не получил.